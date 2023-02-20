Блинкен признал, что поставка Турции новых F-16 отвечает интересам США

Обновление истребителей F-16 и поставка новых типов боевых новых самолетов Турции отвечает национальным интересам Соединённых Штатов Америки, в том числе, в области безопасности. Такую позицию Вашингтона озвучил государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Анкару.

Со своей стороны, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что завершение оформления межгосударственного контракта по F-16 выгодно обеим сторонам. Глава МИД призвал США принять решение об отмене санкций в сфере оборонной промышленности.