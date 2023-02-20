Блинкен признал, что поставка Турции новых F-16 отвечает интересам США
Обновление истребителей F-16 и поставка новых типов боевых новых самолетов Турции отвечает национальным интересам Соединённых Штатов Америки, в том числе, в области безопасности. Такую позицию Вашингтона озвучил государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Анкару.
Со своей стороны, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что завершение оформления межгосударственного контракта по F-16 выгодно обеим сторонам. Глава МИД призвал США принять решение об отмене санкций в сфере оборонной промышленности.
В 2021 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что США предложили Анкаре поставить модернизированные истребители F-16 за счёт средств, которые она ранее вложила в программу F-35. Вашингтон исключил Турцию из этой программы истребителей пятого поколения ранее из-за того, что она заключила контракт с Россией на поставки зенитных систем С-400.
Как отмечает НСН, в конце января турецкий лидер обвинил администрацию Белого дома в невыполнении своих обязательств, имея в виду вопрос о поставках истребителей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru