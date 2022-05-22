Блинкен пошутил про Россию текстом из песни Тейлор Свифт
Американский госсекретарь США Энтони Блинкен в шутку намекнул на то, что США, возможно, не будет восстанавливать отношения с руководством России.
Об этом он сообщил во время выступления перед выпускниками Джорджтаунского университета. При этом дипломат процитировал песню американской исполнительницы Тейлор Свифт.
«К сожалению, моя команда не позволила мне принести мою гитару, чтобы посвятить исполнение песни "We are never ever getting back together" президенту Путину», — сказал госсекретарь.
Ранее Блинкен заявил, что Россия сама отказалась вступить в Североатлантический альянс. По его словам, что НАТО — оборонительная организация и не намерена нападать на Россию.
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