Белый дом заявил, что у Байдена заканчиваются деньги на помощь Украине

По её словам, для расширения поставок Конгресс США должен одобрить дополнительное финансирование.

«Чтобы продолжать оказывать им [Украине] помощь, чтобы у них было нужное вооружение, артиллерия, снаряжение, необходимо срочно двигаться вперед по этому финансированию», — заявила Псаки.

Напомним, Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в конгресс уже поступил запрос американского президента Джо Байдена о выделении порядка 33 млрд долларов на военную и экономическую поддержку Украины.

