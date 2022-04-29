Белый дом заявил, что у Байдена заканчиваются деньги на помощь Украине
Американский президент Джо Байден вправе выделить Украине вооружений еще на 250 миллионов долларов, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
По её словам, для расширения поставок Конгресс США должен одобрить дополнительное финансирование.
«Чтобы продолжать оказывать им [Украине] помощь, чтобы у них было нужное вооружение, артиллерия, снаряжение, необходимо срочно двигаться вперед по этому финансированию», — заявила Псаки.
Напомним, Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в конгресс уже поступил запрос американского президента Джо Байдена о выделении порядка 33 млрд долларов на военную и экономическую поддержку Украины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+7 681 / сут.
Умерли
376 тыс.+166 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+11 063 / сут.
- В Госдуме предложили признать иноагентами выступающих против России артистов
- Восемь тысяч британских военных направят на учения НАТО по противостоянию России
- СМИ: На Украине погиб завербованный ЧВК американец
- Белый дом заявил, что у Байдена заканчиваются деньги на помощь Украине
- Россиянам грозит дефицит колбас из-за нехватки оболочек для продукции
- СМИ: представители туриндустрии просят увеличить число рейсов Turkish Airlines в РФ
- Рогозин сообщил, от чего будет зависеть решение о сроках эксплуатации МКС
- Каждый шестой россиян планирует турпоездку на майские праздники
- Госдума предложила запретить ввоз рекомендованных ВОЗ лекарств
- В России жалуются на сбои в работе мессенджера Telegram
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru