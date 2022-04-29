Белый дом заявил, что у Байдена заканчиваются деньги на помощь Украине

Американский президент Джо Байден вправе выделить Украине вооружений еще на 250 миллионов долларов, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Байден запросил у конгресса США $33 млрд на помощь Украине

По её словам, для расширения поставок Конгресс США должен одобрить дополнительное финансирование.

«Чтобы продолжать оказывать им [Украине] помощь, чтобы у них было нужное вооружение, артиллерия, снаряжение, необходимо срочно двигаться вперед по этому финансированию», — заявила Псаки.

Напомним, Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в конгресс уже поступил запрос американского президента Джо Байдена о выделении порядка 33 млрд долларов на военную и экономическую поддержку Украины.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr/Matt Wade
ТЕГИ:СШАДжо БайденУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры