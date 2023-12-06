Биткоин может подорожать до 53 тысяч долларов

Это произошло впервые с 10 апреля 2022 года. Как говорят эксперты, это связано с прошлым подорожанием 4 декабря, тогда стоимость поднялась до 42 тысяч долларов. Держатели криптовалюты продали ее на 73 миллиона долларов.

Биткоин может подорожать до 48-53 тысяч долларов США исходя из технических уровней цен.

