Биткоин может подорожать до 53 тысяч долларов

Стоимость биткоина составляет более 44 тысяч долларов, сообщает «РЕН ТВ».

Стоимость биткоина превысила 42 тысячи долларов впервые с апреля 2022 года

Это произошло впервые с 10 апреля 2022 года. Как говорят эксперты, это связано с прошлым подорожанием 4 декабря, тогда стоимость поднялась до 42 тысяч долларов. Держатели криптовалюты продали ее на 73 миллиона долларов.

Биткоин может подорожать до 48-53 тысяч долларов США исходя из технических уровней цен.

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ФОТО: РИА Новости
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