Биткоин может подорожать до 53 тысяч долларов
6 декабря 202300:34
Стоимость биткоина составляет более 44 тысяч долларов, сообщает «РЕН ТВ».
Это произошло впервые с 10 апреля 2022 года. Как говорят эксперты, это связано с прошлым подорожанием 4 декабря, тогда стоимость поднялась до 42 тысяч долларов. Держатели криптовалюты продали ее на 73 миллиона долларов.
Биткоин может подорожать до 48-53 тысяч долларов США исходя из технических уровней цен.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru