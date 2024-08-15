Биржевые цены на апельсиновый сок взлетели до $4,5 за фунт

Биржевые цены на апельсиновый сок в мире превысили $4,5 за фунт замороженного концентрата впервые с июля, следует из данных ICE Futures.

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Уровень цен достиг данной отметки впервые с 16 июля 2024 года. На удорожание сока, в первую очередь, повлиял плохой урожай цитрусовых в Бразилии.

В этом году, по предварительным прогнозам, урожай апельсинов снизится ещё на 25%.

Ранее производители апельсинового сока попросили поддержки у государства, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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