«Руспродсоюз»: Шоколадные конфеты подорожали на 3%

Как отметили в ассоциации, цены на сырье для шоколадных фабрик продолжают расти. Так, биржевые цены на какао находятся на рекордном уровне за несколько десятилетий — более $7 тысяч за тонну. По состоянию на 5 марта тонна какао стоит на бирже $7 057, за месяц сырье стало дороже на 36%, за год — на 155,6%.

В «Руспродсоюзе» пояснили, что на рост цен влияет использование импортных продуктов, динамика курса валют, удорожание логистики.

«Какао составляет не менее 50% себестоимости шоколада, поэтому удорожание основного сырья с учетом других факторов может привести к дальнейшему росту цен», — добавили в ассоциации.

Ранее эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов допустил, что в будущем стоимость шоколада снизится в случае падения цен на какао-бобы в мире, отмечает телеканал «360».

