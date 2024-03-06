«Руспродсоюз»: Шоколадные конфеты подорожали на 3%
Розничные цены на шоколадные конфеты в России за год выросли на 3%, в январе 2024-го их средняя стоимость составила 866,8 рубля за килограмм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Руспродсоюз».
Как отметили в ассоциации, цены на сырье для шоколадных фабрик продолжают расти. Так, биржевые цены на какао находятся на рекордном уровне за несколько десятилетий — более $7 тысяч за тонну. По состоянию на 5 марта тонна какао стоит на бирже $7 057, за месяц сырье стало дороже на 36%, за год — на 155,6%.
В «Руспродсоюзе» пояснили, что на рост цен влияет использование импортных продуктов, динамика курса валют, удорожание логистики.
«Какао составляет не менее 50% себестоимости шоколада, поэтому удорожание основного сырья с учетом других факторов может привести к дальнейшему росту цен», — добавили в ассоциации.
Ранее эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов допустил, что в будущем стоимость шоколада снизится в случае падения цен на какао-бобы в мире, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru