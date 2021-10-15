Билл Клинтон госпитализирован с заражением крови
Экс-главу Белого дома Билла Клинтона госпитализировали в одной из больниц в Калифорнии, сообщает CNN со ссылкой на врачей и представителя политика.
Как отмечается, его болезнь не связана с коронавирусом. Бывшего президента госпитализировали из-за заражения крови.
Клинтона лечат при помощи антибиотиков. По словам медиков, политик провел в больнице два дня. Отмечается, что экс-президент идет на поправку.
Ранее Клинтон заявил, что январские беспорядки в Вашингтоне являются «беспрецедентной атакой» на политические институты государства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru