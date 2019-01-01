Клинтону подарили его собственный саксофон

Билл Клинтон, находящийся с частным визитом в Финляндии получил в подарок собственный саксофон, приобретенный ранее на аукционе миллионером Андерсом Виклофом, сообщает РИА «Новости».

Экс-президент США прибыл в Финляндию на день рождения Виклофа, который отмечает 73-летие, как и Клинтон. К разочарованию публики на саксофоне Клинтон так и не сыграл.

