Билл Гейтс заявил, что конфликт на Украине истощает бюджет Европы

Основатель Microsoft Билл Гейтс в интервью The Financial Times заявил, что российско-украинский конфликт мешает Европе помогать другим странам, а также бороться с изменением климата.

В ООН сообщили о рекордной нехватке средств для гумпомощи на фоне внимания к Украине

По его словам, выделение средств на помощь беженцам, субсидии на электроэнергию и логистику, а также возросшие расходы на оборону, истощает бюджеты стран Евросоюза.

Гейтс отметил, что события на Украине помешает человечеству достичь установленных ООН целей устойчивого развития к 2030 году.

«Это самый сложный набор проблем, с которыми сталкивалось глобальное развитие», — заключил миллиардер.

Ранее Гейтс заявил, что события на Украине повлияют на мировую экономику гораздо серьезнее, нежели пандемия коронавируса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаСпецоперацияУкраинаООНБилл Гейтс
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