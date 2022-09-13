Билл Гейтс заявил, что конфликт на Украине истощает бюджет Европы
Основатель Microsoft Билл Гейтс в интервью The Financial Times заявил, что российско-украинский конфликт мешает Европе помогать другим странам, а также бороться с изменением климата.
По его словам, выделение средств на помощь беженцам, субсидии на электроэнергию и логистику, а также возросшие расходы на оборону, истощает бюджеты стран Евросоюза.
Гейтс отметил, что события на Украине помешает человечеству достичь установленных ООН целей устойчивого развития к 2030 году.
«Это самый сложный набор проблем, с которыми сталкивалось глобальное развитие», — заключил миллиардер.
Ранее Гейтс заявил, что события на Украине повлияют на мировую экономику гораздо серьезнее, нежели пандемия коронавируса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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