Билл Гейтс заявил, что конфликт на Украине истощает бюджет Европы

По его словам, выделение средств на помощь беженцам, субсидии на электроэнергию и логистику, а также возросшие расходы на оборону, истощает бюджеты стран Евросоюза.

Гейтс отметил, что события на Украине помешает человечеству достичь установленных ООН целей устойчивого развития к 2030 году.

«Это самый сложный набор проблем, с которыми сталкивалось глобальное развитие», — заключил миллиардер.

Ранее Гейтс заявил, что события на Украине повлияют на мировую экономику гораздо серьезнее, нежели пандемия коронавируса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

