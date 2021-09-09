Билл Гейтс стал владельцем контрольного пакета акций Four Seasons
Компания Билла Гейтса Cascade Investment LLC становится контрольным держателем пакета акций Four Seasons Hotels and Resorts, купив около половины доли саудовского принца Аль-Валида бин Талала за 2,21 миллиарда долларов. Об этом сообщает Fox Business со ссылкой на гостиничного оператора.
Как пишет Fox, Cascade приобретает 23,8% доли принца и увеличивает свою долю владения до 71,3%, оценив сеть отелей в 10 миллиардов долларов на индивидуальной основе. Принц Альвалид через инвестиционную компанию Kingdom Holding Co продолжит владеть оставшейся долей.
В отельную сеть Four Seasons также входят два отеля в России, в частности Four Seasons Hotel Moscow на месте гостиницы «Москва» у Кремля.
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