Билл Гейтс стал владельцем контрольного пакета акций Four Seasons

Как пишет Fox, Cascade приобретает 23,8% доли принца и увеличивает свою долю владения до 71,3%, оценив сеть отелей в 10 миллиардов долларов на индивидуальной основе. Принц Альвалид через инвестиционную компанию Kingdom Holding Co продолжит владеть оставшейся долей.

В отельную сеть Four Seasons также входят два отеля в России, в частности Four Seasons Hotel Moscow на месте гостиницы «Москва» у Кремля.