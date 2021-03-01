Билл Гейтс рассказал, когда завершится пандемия COVID-19

Мир может не вернуться к докоронавирусному состоянию раньше 2022 года, поскольку принимаемых в настоящий момент мер «недостаточно для прекращения пандемии». Об этом в интервью CNN заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

При этом, он назвал «чудом» быстрое создание вакцин и развертывание иммунизации. Гейтс предположил, что США смогут вернуться к почти докоронавирусной ситуации уже осенью. Однако для победы над коронавирусом необходимо вносить больший вклад в глобальную борьбу с COVID-19 и распространять вакцину.

По словам Била Гейтса, появление новых штаммов COVID-19 и повторное заражение могут привести к тому, что на борьбу с инфекцией у человечества уйдет весь 2022 год.