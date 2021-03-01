Билл Гейтс рассказал, когда завершится пандемия COVID-19

Мир может не вернуться к докоронавирусному состоянию раньше 2022 года, поскольку принимаемых в настоящий момент мер «недостаточно для прекращения пандемии». Об этом в интервью CNN заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

При этом, он назвал «чудом» быстрое создание вакцин и развертывание иммунизации. Гейтс предположил, что США смогут вернуться к почти докоронавирусной ситуации уже осенью. Однако для победы над коронавирусом необходимо вносить больший вклад в глобальную борьбу с COVID-19 и распространять вакцину.

По словам Била Гейтса, появление новых штаммов COVID-19 и повторное заражение могут привести к тому, что на борьбу с инфекцией у человечества уйдет весь 2022 год.

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Между тем, главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико заявил, что граждане, сделавшие прививку от коронавируса, могут быть источником инфекции. По его словам, пока нельзя отменять такие «проверенные меры профилактики», как дистанцирование и ношение защитных масок, отмечает РИА Новости.

«Пандемия, к сожалению, продолжается», - резюмировал Брико.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил на своем YouTube-канале, что носить маску на улице стоит только при температуре ниже 10 градусов, сообщает телеканал «360». По его словам, это необходимо делать лишь в тесных местах с плохой вентиляцией.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:MicrosoftПандемияКоронавирусБилл Гейтс
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