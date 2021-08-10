Билл Гейтс опустился на четвертую строчку рейтинга богатейших людей мира
Основатель Microsoft Билл Гейтс опустился на четвертую строчку рейтинга самых богатых людей мира, уступив место основателю Facebook Марку Цукербургу. Об этом сообщает Forbes.
Как пишет издание, после развода Гейтса с супругой его состояние оценивается $129,6 млрд, что делает его беднее основателя Цукенберга, чье состояние оценивают в $130,3 млрд.
Мелинда Гейтс, бывшая супруга американского мультимиллиардера Билла Гейтса, получила после бракоразводного процесса 3 млрд долларов. Компания Мелинды Гейтс Deere & Co по производству сельхозтехники стала самым крупным держателем фирмы Билла Гейтса Cascade Investment. Мультимиллиардер перевел в организацию бывшей жены активы Cascade Investment в виде акций, частного и венчурного капитала, а также гостиничного бизнеса и энергетики.
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