Билл Гейтс опустился на четвертую строчку рейтинга богатейших людей мира

Как пишет издание, после развода Гейтса с супругой его состояние оценивается $129,6 млрд, что делает его беднее основателя Цукенберга, чье состояние оценивают в $130,3 млрд.

Мелинда Гейтс, бывшая супруга американского мультимиллиардера Билла Гейтса, получила после бракоразводного процесса 3 млрд долларов. Компания Мелинды Гейтс Deere & Co по производству сельхозтехники стала самым крупным держателем фирмы Билла Гейтса Cascade Investment. Мультимиллиардер перевел в организацию бывшей жены активы Cascade Investment в виде акций, частного и венчурного капитала, а также гостиничного бизнеса и энергетики.

