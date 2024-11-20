Bild: Россиянин оказался капитаном судна, подозреваемого в повреждении кабелей

Ранее, 18 ноября, сообщалось, что подводный телекоммуникационный кабель литовского оператора Telia, проложенный между Литвой и Швецией, был оборван.

Директор по технологиям компании Telia отметил, что поврежденный кабель является достаточно старым и с ним уже случались аварии. После инцидента главы минобороны Литвы и Швеции упомянули «опасное соседство с Россией» и выразили обеспокоенность. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 ноября заявил, что Россия считает смехотворными обвинения в причастности к этому инциденту, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

