Bild: Россиянин оказался капитаном судна, подозреваемого в повреждении кабелей
Гражданин России оказался капитаном китайского судна Yi Peng 3, которое подозревается в повреждении подводных кабелей на дне Балтийского моря, сообщил Bild.
По данным издания, грузовой корабль попал в поле зрения из-за своего странного маршрута. За судном следовали два датских военных корабля, экипаж которых остановил корабль. Выяснилось, что капитаном китайского корабля является россиянин.
Ранее, 18 ноября, сообщалось, что подводный телекоммуникационный кабель литовского оператора Telia, проложенный между Литвой и Швецией, был оборван.
Директор по технологиям компании Telia отметил, что поврежденный кабель является достаточно старым и с ним уже случались аварии. После инцидента главы минобороны Литвы и Швеции упомянули «опасное соседство с Россией» и выразили обеспокоенность. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 ноября заявил, что Россия считает смехотворными обвинения в причастности к этому инциденту, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru