Bild: Mercedes-Benz продаст все автосалоны в Германии
Автопроизводитель Mercedes-Benz намерен продать все свои автомобильные салоны в Германии, утверждает газета Bild.
Решение коснется 80 салонов. Филиал в штаб-квартире компании в Штутгарте также выставят на продажу.
Mercedes-Benz намерен начать переговоры о продаже с потенциальными покупателями. При этом в компании заявили, что не испытывают финансовых трудностей.
Сотрудниками выставленных на продажу салонов являются восемь тысяч человек. Массовых увольнений не планируется.
По данным аналитического агентства «Автостат», в ноябре самой популярной иномаркой в России стал китайский кроссовер Haval Jolion, передает «Радиоточка НСН».
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