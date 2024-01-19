Bild: Mercedes-Benz продаст все автосалоны в Германии

Автопроизводитель Mercedes-Benz намерен продать все свои автомобильные салоны в Германии, утверждает газета Bild.

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Решение коснется 80 салонов. Филиал в штаб-квартире компании в Штутгарте также выставят на продажу.

Mercedes-Benz намерен начать переговоры о продаже с потенциальными покупателями. При этом в компании заявили, что не испытывают финансовых трудностей.

Сотрудниками выставленных на продажу салонов являются восемь тысяч человек. Массовых увольнений не планируется.

По данным аналитического агентства «Автостат», в ноябре самой популярной иномаркой в России стал китайский кроссовер Haval Jolion, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:АвтомобилиMercedes-benzГермания

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