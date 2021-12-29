Бил Клинтон выпустил в продажу онлайн-курсы по лидерству

Бывший президент США Билл Клинтон выпустил в продажу обучающий онлайн-курс по лидерству. Об этом сообщает CNN. За 14 уроков, как утверждает экс-глава Белого дома, он подготовит настоящего политического лидера.

Адмирал Попов: Подлодка «Курск» затонула от столкновения с субмариной НАТО

В программе курса Клинтон говорит о «силе оптимизма», «правильному отношению к критике» и о воспитании эмоционального интеллекта.

В заставке бывший политик рассказывает о трудностях, выпавших на его долю по ходу карьеры, среди которых проигрыш на губернаторских выборах, конфликты внутри партии и с оппозицией, а также смерть матери во время президентского срока.

Основная мысль, которую хочет донести автор, заключается в том, что лидерами не только рождаются, но и становятся с помощью других лидеров.

Его супруга, бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон до этого также выпустила свой онлайн-курс, назвав его «Сила устойчивости».

В этом году Билл Клинтон был госпитализирован с заражением крови.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Билл КлинтонПрезидент СШАСШАВыборы в США
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры