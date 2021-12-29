Бил Клинтон выпустил в продажу онлайн-курсы по лидерству
Бывший президент США Билл Клинтон выпустил в продажу обучающий онлайн-курс по лидерству. Об этом сообщает CNN. За 14 уроков, как утверждает экс-глава Белого дома, он подготовит настоящего политического лидера.
В программе курса Клинтон говорит о «силе оптимизма», «правильному отношению к критике» и о воспитании эмоционального интеллекта.
В заставке бывший политик рассказывает о трудностях, выпавших на его долю по ходу карьеры, среди которых проигрыш на губернаторских выборах, конфликты внутри партии и с оппозицией, а также смерть матери во время президентского срока.
Основная мысль, которую хочет донести автор, заключается в том, что лидерами не только рождаются, но и становятся с помощью других лидеров.
Его супруга, бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон до этого также выпустила свой онлайн-курс, назвав его «Сила устойчивости».
В этом году Билл Клинтон был госпитализирован с заражением крови.
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