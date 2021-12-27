«Безъядерный статус» Белоруссии предложили убрать из Конституции страны
В проекте Конституции Белоруссии изменили пункт о безъядерном статусе страны. Изменения появились в документе, опубликованном на портале Национальной правовой информации.
В действующей Конституции страны в статье о внешней политике закреплено, что цель республики – сделать свою территорию безъядерной зоной, а государства – нейтральным.
В новом проекте Конституции эта фраза заменена. Сейчас в документе значится «страна исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств».
Ранее стало известно об еще одной поправке, которая была внесена в белорусскую Конституцию. Согласно проекту, гражданин республики может стать президентом Белоруссии не более двух сроков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru