«Безъядерный статус» Белоруссии предложили убрать из Конституции страны

В проекте Конституции Белоруссии изменили пункт о безъядерном статусе страны. Изменения появились в документе, опубликованном на портале Национальной правовой информации.

В действующей Конституции страны в статье о внешней политике закреплено, что цель республики – сделать свою территорию безъядерной зоной, а государства – нейтральным.

Проект поправок в Конституцию опубликован в Белоруссии

В новом проекте Конституции эта фраза заменена. Сейчас в документе значится «страна исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств».

Ранее стало известно об еще одной поправке, которая была внесена в белорусскую Конституцию. Согласно проекту, гражданин республики может стать президентом Белоруссии не более двух сроков.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:Ядерное ОружиеБелоруссия
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