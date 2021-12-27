«Безъядерный статус» Белоруссии предложили убрать из Конституции страны

В новом проекте Конституции эта фраза заменена. Сейчас в документе значится «страна исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств».

Ранее стало известно об еще одной поправке, которая была внесена в белорусскую Конституцию. Согласно проекту, гражданин республики может стать президентом Белоруссии не более двух сроков.

