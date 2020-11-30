Безработные латвийские рыбаки переехали в Россию
Оставшиеся без работы латвийские рыбаки, уехали в Россию. Об этом сообщает «Sputnik Латвия».
Подобная ситуация сложилась из-за того, что в октябре министры сельского хозяйства и рыболовства Европейского союза договорились о сокращении добычи нескольких видов рыб в Балтийском море. Рыбакам, занимавшимся выловом восточной балтийской трески предложили уничтожить свои суда, за что пообещали компенсацию.
Многие потерявшие работу оставшиеся без работы рыбаки решили воспользоваться госпрограммой России по поддержке соотечественников при переселении в РФ, сообщает телеканал «360».
Они пояснили, что обещанные компенсации слишком малы. Они также пояснили, что ограничения ЕС на вылов появились из-за варварского уничтожения трески в 1990-е и 2000-е годы.
Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин в беседе с РИА ФАН высказал мнение, что произошедшее с рыбаками - «очередной тревожный звонок» для стран Прибалтики. По его словам, их жители и без этого активно уезжают в Великобританию и другие западные страны, демографическая ситуация складывается не лучшим образом.
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