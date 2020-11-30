Безработные латвийские рыбаки переехали в Россию

Оставшиеся без работы латвийские рыбаки, уехали в Россию. Об этом сообщает «Sputnik Латвия».

Подобная ситуация сложилась из-за того, что в октябре министры сельского хозяйства и рыболовства Европейского союза договорились о сокращении добычи нескольких видов рыб в Балтийском море. Рыбакам, занимавшимся выловом восточной балтийской трески предложили уничтожить свои суда, за что пообещали компенсацию.

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Многие потерявшие работу оставшиеся без работы рыбаки решили воспользоваться госпрограммой России по поддержке соотечественников при переселении в РФ, сообщает телеканал «360».

Они пояснили, что обещанные компенсации слишком малы. Они также пояснили, что ограничения ЕС на вылов появились из-за варварского уничтожения трески в 1990-е и 2000-е годы.

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин в беседе с РИА ФАН высказал мнение, что произошедшее с рыбаками - «очередной тревожный звонок» для стран Прибалтики. По его словам, их жители и без этого активно уезжают в Великобританию и другие западные страны, демографическая ситуация складывается не лучшим образом.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
ТЕГИ:РыбакиЛатвия
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