Безос намерен продать до 50 млн акций Amazon

Другие руководители корпорации продадут 440 тысяч ценных бумаг. План, который был согласован в ноябре 2023 года, предусматривает продажу Безосом до 50 млн обычных акций до 31 января 2025 года. Их общая стоимость составит $8,6 млрд при текущей стоимости.

Безосу принадлежит около 988 млн акций Amazon.

Ранее компанию Amazon оштрафовали на 200 млн рублей за отсутствие филиала в РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

