Безос намерен продать до 50 млн акций Amazon
4 февраля 202406:19
Американский бизнесмен Джефф Безос намерен в течение года продать до 50 млн акций основанной им компании Amazon, сообщает ТАСС.
Другие руководители корпорации продадут 440 тысяч ценных бумаг. План, который был согласован в ноябре 2023 года, предусматривает продажу Безосом до 50 млн обычных акций до 31 января 2025 года. Их общая стоимость составит $8,6 млрд при текущей стоимости.
Безосу принадлежит около 988 млн акций Amazon.
Ранее компанию Amazon оштрафовали на 200 млн рублей за отсутствие филиала в РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru