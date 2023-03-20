СМИ: Amazon уволит девять тысяч сотрудников

Американская компания Amazon объявила о намерении сократить штат на девять тысяч человек, сообщает агентство Bloomberg.

СМИ: В 2023 году ожидаются сокращения сотрудников в 28% российских компаний

По словам генерального директора онлайн-ретейлера Энди Джесси, часть сотрудников будет уволена уже в ближайшие недели.

По данным агентства, в первую очередь под сокращение попадут работники центра обработки данных подразделения Amazon Web Services, оказывающего услуги в сфере облачных вычислений.

Ранее аналитики рекрутинговой компании Get experts и Русской школы управления узнали, что 25% россиян находятся в активном поиске работы на случай возможных сокращений, пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:РаботаСШАСокращениеУвольнение

Горячие новости

Все новости

партнеры