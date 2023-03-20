СМИ: Amazon уволит девять тысяч сотрудников
Американская компания Amazon объявила о намерении сократить штат на девять тысяч человек, сообщает агентство Bloomberg.
По словам генерального директора онлайн-ретейлера Энди Джесси, часть сотрудников будет уволена уже в ближайшие недели.
По данным агентства, в первую очередь под сокращение попадут работники центра обработки данных подразделения Amazon Web Services, оказывающего услуги в сфере облачных вычислений.
Ранее аналитики рекрутинговой компании Get experts и Русской школы управления узнали, что 25% россиян находятся в активном поиске работы на случай возможных сокращений, пишут «Известия».
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