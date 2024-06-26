Бежавшая от талибов журналистка Хассани вернулась в Афганистан

Афганская журналистка и феминистка Кобра Хассани, которая была задержана в России при попытке уехать в Европу, вернулась в Афганистан 25 июня. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на ее адвокатов.

Адвокат Мария Беляева отметила, что у Хассани было несколько вариантов стран, куда она хотела уехать. Другой адвокат Елена Фадеева, в свою очередь, пояснила, что журналистка не могла больше оставаться в России, поэтому не нашла для себя других вариантов, кроме как вернуться в Афганистан.