Бежавшая от талибов журналистка Хассани вернулась в Афганистан
Афганская журналистка и феминистка Кобра Хассани, которая была задержана в России при попытке уехать в Европу, вернулась в Афганистан 25 июня. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на ее адвокатов.
Адвокат Мария Беляева отметила, что у Хассани было несколько вариантов стран, куда она хотела уехать. Другой адвокат Елена Фадеева, в свою очередь, пояснила, что журналистка не могла больше оставаться в России, поэтому не нашла для себя других вариантов, кроме как вернуться в Афганистан.
Хассани ранее работала на афганском телевидении и выступала за права женщин. После прихода к власти «Талибана» (признан террористическим и запрещен в РФ) в Афганистане, она выступила против их политики и уехала на Украину, где поступила в Киевский государственный университет. После начала спецоперации России на Украине в феврале 2022 года Хассани хотела уехать в Европу, однако ее обманным путем вывезли в Россию. В материале уточняется, что на родине женщине могла грозить смертная казнь за ее взгляды.
В мае 2022 года журналистку задержали в одном из петербургских портов и поместили в СИЗО. В мае 2023 года Кировский районный суд приговорил Хассани к выдворению из России из-за отсутствия документов, разрешающих пребывание в стране. Однако в феврале 2024 года Красносельский районный суд Санкт-Петербурга освободил женщину и отменил решение о депортации, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru