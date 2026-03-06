Телеграм: Ближневосточный пожар и отключение газа Европе

1

В конце прошлой недели США и Израиль начали масштабную военную операцию «Эпическая ярость» против Ирана. В ходе ударов погибло высшее военно-политическое руководство страны. Иран наносит удары по Израилю и странам Ближнего Востока, в которых расположены американские военные базы.

«Шварцман печатает...» указывает, что США случайно убили всех, кого рассматривали на роль новых лидеров Ирана:

«Одна из заявленных Трампом целей операции – смена режима в Иране, причем главный критерий желаемого результата достаточно прост и немного эгоистичен: Иран должен перестать представлять угрозу для США. Это касается как ядерного и ракетного потенциала исламской республики, так и ее многочисленных региональных прокси, "оси сопротивления", которые годами атаковали американских военных (в том числе дорожными бомбами, о которых американский лидер так часто говорит). Но дилемма в том, что США, по признанию самого Трампа, в ходе ударов ликвидировали всех тех, на кого думали сделать ставку. "Короче, мы знали кое-кого из первой группы – она погибла. Теперь вот вторая группа. По докладам, похоже, и их тоже уже нет. Похоже, будет третья волна, и скоро мы вообще никого знать не будем", – рассказал Трамп журналистам. По его словам, худший сценарий – приход к власти кого-то, кто будет "не лучше" Али Хаменеи».

«Безграничный аналитик» размышляет о том, сколько времени продлится война:

«Что касается звучащих из США заявлений о том, что через неделю они будут полностью контролировать небо над Ираном, операция только началась и будет идти еще мощнее, оружия у Штатов хватит, достаточно вспомнить только один факт. Вашингтон открыто признавал, что передал слишком много оружия и боеприпасов Украине, что угрожает самой его безопасности. Теперь же за это приходится расплачиваться, причем поразительно смешным образом. Например, Дональд Трамп в своем выступлении рассказал о бесконечном американском запасе гравитационных бомб. Прямо сказать, что это старье "свободного падения" он, естественно, не решился. Но если американский лидер уповает на такие бомбы, значит, у Вашингтона дела нехороши. Аналогичным образом и с наземной операцией в Иране. Ежу понятно, что никто не решится это сделать: в Иране есть АЭС, в ходе боевых действий в регионе попросту произойдет ядерная катастрофа. Все же прекрасно знают, как именно американцы ведут бомбардировки объектов. С большой долей вероятности война США и Ирана – это очень затяжной конфликт. Хотя бы потому, что после убийства Али Хаменеи Иран просто не может взять все и прекратить в одночасье. В свою очередь, США потеряли уже вполне достаточное количество военных, чтобы тихо остановить обстрелы иранской территории. И что еще очень важно: эта война напрямую затрагивает всех соседей Ирана. И втягиваться туда все сильнее и сильнее им просто придется».

«Мышь в овощном» комментирует заявление главы Пентагона Пита Хегсета о том, что операция «Эпическая ярость» стала самой сложной и точной в истории:

«Нынешний глава Пентагона – очень харизматичный мужчина, и татуировки у него занятные. Насколько он велик в качестве военачальника, в принципе, не столь важно – в его ведомстве есть кому заниматься практической работой. Но вот что касается его усилий в области PR – то их практический результат может быть не бесспорным. Не потому, что похваляться по пути на рать – само по себе не самое конструктивное занятие. А потому, что заявления господина Хегсета относительно "уникальности" затеянной Вашингтоном показательной порки Тегерана может встретить весьма неоднозначную реакцию у американского ветеранского сообщества. У людей, по воле Белого дома проливавших свою и чужую кровь по всяким иракам и афганистанам, не говоря уже о более давних конфликтах. Которые теперь как будто должны померкнуть на фоне новой войны, затеянной главным миротворцем планеты. Каково им слушать подобное бахвальство?»

«Птичья ягода» размышляет о том, что все это значит для России:

«Пока в связи с этим цены на энергоресурсы в евросаду летели в стратосферу (так вам и надо, дебилам), орки в Мордоре чесали когтистыми лапами затылки и размышляли, чем это чревато для наших уютных северных болот и не началась ли стараниями наших дегенеративных западных партнеров третья мировая. Ну, начнем с положения нашей необъятной на этой шахматной доске. А оно, как лично мне видится, как раз наиболее выгодное из всех прочих. Во-первых, как говорили две кикиморы из одной советской сказки: "А главное что? А главное то, что мы тут совершенно ни при чем! И-хи-хи-хи!". Россия, кто бы что ни говорил, со своей тихой дипломатией на Ближнем Востоке пользуется реальным авторитетом. Поэтому пока "дружественный" Иран шмалял по "дружественным" ОАЭ, Катару, Бахрейну и иже ними, руководство всех вышеперечисленных стран висело на проводе с Кремлем. Ай, Владимир Владимирович, дарагой, как нехорошо получилось! Такие убытки, вааай, только лежаки на пляжах нагладили, устриц из холодильников достали! По нам бить не надо, по Израилю персы пускай бьют, да? Вы же передадите им, ведь передадите?" Владимир Владимирович сказал, что передаст, конечно. Но ничего не обещал, потому что обещания выполнять надо, а у нас и без них дел невпроворот. Это, если кто не понял, опровержение вражеских нарративов о том, как ловко Мордор выдавили с Ближнего Востока и он там вообще ничего не решает. Еще как решает, просто без военного шантажа».

«Доктор Z прописал» отмечает информационную вакханалию:

«Как свершившийся факт преподносилось, что Иран закрыл Ормузский пролив. А он его, оказывается, не закрывал. "Мы не закрывали Ормузский пролив, а с проходящими через него судами взаимодействуем согласно международным протоколам", – заявил заместитель командующего центральным штабом военного командования "Хатам аль-Анбия" Каюмарс Хейдари. Как уже неоднократно приходилось отмечать, недостоверной и противоречивой информации много. О чем бы ни шла речь, про пролив или вот наступление курдов в Иране. А вот что касается идеи сопровождения американскими ВМС коммерческих судов через Ормузский пролив. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что это будет сделано, но потом, когда позволит оперативная обстановка. Дескать, сейчас корабли заняты "разоружением иранского режима". Ну а как только, так сразу».

