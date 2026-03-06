Телеграм: Ближневосточный пожар и отключение газа Европе
США и Израиль направили "Эпическую ярость" на Иран, это повлияло на урегулирование российско-украинского конфликта, а Европе захотели отключить газ.
«Эпическая ярость»
В конце прошлой недели США и Израиль начали масштабную военную операцию «Эпическая ярость» против Ирана. В ходе ударов погибло высшее военно-политическое руководство страны. Иран наносит удары по Израилю и странам Ближнего Востока, в которых расположены американские военные базы.
«Шварцман печатает...» указывает, что США случайно убили всех, кого рассматривали на роль новых лидеров Ирана:
«Одна из заявленных Трампом целей операции – смена режима в Иране, причем главный критерий желаемого результата достаточно прост и немного эгоистичен: Иран должен перестать представлять угрозу для США. Это касается как ядерного и ракетного потенциала исламской республики, так и ее многочисленных региональных прокси, "оси сопротивления", которые годами атаковали американских военных (в том числе дорожными бомбами, о которых американский лидер так часто говорит). Но дилемма в том, что США, по признанию самого Трампа, в ходе ударов ликвидировали всех тех, на кого думали сделать ставку. "Короче, мы знали кое-кого из первой группы – она погибла. Теперь вот вторая группа. По докладам, похоже, и их тоже уже нет. Похоже, будет третья волна, и скоро мы вообще никого знать не будем", – рассказал Трамп журналистам. По его словам, худший сценарий – приход к власти кого-то, кто будет "не лучше" Али Хаменеи».
«Безграничный аналитик» размышляет о том, сколько времени продлится война:
«Что касается звучащих из США заявлений о том, что через неделю они будут полностью контролировать небо над Ираном, операция только началась и будет идти еще мощнее, оружия у Штатов хватит, достаточно вспомнить только один факт. Вашингтон открыто признавал, что передал слишком много оружия и боеприпасов Украине, что угрожает самой его безопасности. Теперь же за это приходится расплачиваться, причем поразительно смешным образом. Например, Дональд Трамп в своем выступлении рассказал о бесконечном американском запасе гравитационных бомб. Прямо сказать, что это старье "свободного падения" он, естественно, не решился. Но если американский лидер уповает на такие бомбы, значит, у Вашингтона дела нехороши. Аналогичным образом и с наземной операцией в Иране. Ежу понятно, что никто не решится это сделать: в Иране есть АЭС, в ходе боевых действий в регионе попросту произойдет ядерная катастрофа. Все же прекрасно знают, как именно американцы ведут бомбардировки объектов. С большой долей вероятности война США и Ирана – это очень затяжной конфликт. Хотя бы потому, что после убийства Али Хаменеи Иран просто не может взять все и прекратить в одночасье. В свою очередь, США потеряли уже вполне достаточное количество военных, чтобы тихо остановить обстрелы иранской территории. И что еще очень важно: эта война напрямую затрагивает всех соседей Ирана. И втягиваться туда все сильнее и сильнее им просто придется».
«Мышь в овощном» комментирует заявление главы Пентагона Пита Хегсета о том, что операция «Эпическая ярость» стала самой сложной и точной в истории:
«Нынешний глава Пентагона – очень харизматичный мужчина, и татуировки у него занятные. Насколько он велик в качестве военачальника, в принципе, не столь важно – в его ведомстве есть кому заниматься практической работой. Но вот что касается его усилий в области PR – то их практический результат может быть не бесспорным. Не потому, что похваляться по пути на рать – само по себе не самое конструктивное занятие. А потому, что заявления господина Хегсета относительно "уникальности" затеянной Вашингтоном показательной порки Тегерана может встретить весьма неоднозначную реакцию у американского ветеранского сообщества. У людей, по воле Белого дома проливавших свою и чужую кровь по всяким иракам и афганистанам, не говоря уже о более давних конфликтах. Которые теперь как будто должны померкнуть на фоне новой войны, затеянной главным миротворцем планеты. Каково им слушать подобное бахвальство?»
«Птичья ягода» размышляет о том, что все это значит для России:
«Пока в связи с этим цены на энергоресурсы в евросаду летели в стратосферу (так вам и надо, дебилам), орки в Мордоре чесали когтистыми лапами затылки и размышляли, чем это чревато для наших уютных северных болот и не началась ли стараниями наших дегенеративных западных партнеров третья мировая. Ну, начнем с положения нашей необъятной на этой шахматной доске. А оно, как лично мне видится, как раз наиболее выгодное из всех прочих. Во-первых, как говорили две кикиморы из одной советской сказки: "А главное что? А главное то, что мы тут совершенно ни при чем! И-хи-хи-хи!". Россия, кто бы что ни говорил, со своей тихой дипломатией на Ближнем Востоке пользуется реальным авторитетом. Поэтому пока "дружественный" Иран шмалял по "дружественным" ОАЭ, Катару, Бахрейну и иже ними, руководство всех вышеперечисленных стран висело на проводе с Кремлем. Ай, Владимир Владимирович, дарагой, как нехорошо получилось! Такие убытки, вааай, только лежаки на пляжах нагладили, устриц из холодильников достали! По нам бить не надо, по Израилю персы пускай бьют, да? Вы же передадите им, ведь передадите?" Владимир Владимирович сказал, что передаст, конечно. Но ничего не обещал, потому что обещания выполнять надо, а у нас и без них дел невпроворот. Это, если кто не понял, опровержение вражеских нарративов о том, как ловко Мордор выдавили с Ближнего Востока и он там вообще ничего не решает. Еще как решает, просто без военного шантажа».
«Доктор Z прописал» отмечает информационную вакханалию:
«Как свершившийся факт преподносилось, что Иран закрыл Ормузский пролив. А он его, оказывается, не закрывал. "Мы не закрывали Ормузский пролив, а с проходящими через него судами взаимодействуем согласно международным протоколам", – заявил заместитель командующего центральным штабом военного командования "Хатам аль-Анбия" Каюмарс Хейдари. Как уже неоднократно приходилось отмечать, недостоверной и противоречивой информации много. О чем бы ни шла речь, про пролив или вот наступление курдов в Иране. А вот что касается идеи сопровождения американскими ВМС коммерческих судов через Ормузский пролив. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что это будет сделано, но потом, когда позволит оперативная обстановка. Дескать, сейчас корабли заняты "разоружением иранского режима". Ну а как только, так сразу».
Ситуация на Украине
Война на Ближнем Востоке повлияла на урегулирование российско-украинского конфликта.
«ИНФОстрим» предрекает Украине нехватку оружия:
«Украина столкнется с нехваткой противоракет из-за эскалации вокруг Ирана, пишет WSJ. Издание отмечает, что "Россия является одним из главных победителей в первые дни крупнейшего за последние десятилетия военного конфликта США, поскольку иранские ракеты истощают запасы перехватчиков для Patriot, в которых Украина нуждается для защиты"».
«Политтранзит» отмечает опасения европейцев, что из-за эскалации на Ближнем Востоке Украина отойдет на второй план:
«Чтобы этого не допустить, канцлер ФРГ при личной встрече с Трампом в Белом доме попытался актуализировать украинскую тему. Трампу пришлось публично заявить, что вопрос украинского урегулирования находится "очень высоко" в списке приоритетов Белого дома. Однако большая часть их беседы была все же посвящена Ближнему Востоку. Европейские лидеры сейчас пытаются удержать на прежнем уровне поддержку Украины, несмотря на новый конфликт, признал генсек НАТО Рютте в ходе визита в Северную Македонию. Зеленский ранее сообщал, что очередной раунд трехсторонних переговоров планировалось провести в Абу-Даби 5-8 марта, однако из-за ситуации вокруг Ирана Киев не может подтвердить проведение встречи. В качестве возможной площадки также рассматриваются Австрия и Ватикан, сказал Зеленский газете Corriere della Sera. Не стоит забывать и про Швейцарию, которая уже принимала встречу представителей РФ, США и Украины».
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник предвидит, что поставленное украинцам оружие вернется в Европу неприятным для нее образом:
«Еврокомиссия уже испугалась, что оружие из Украины хлынет в Европу, но ни слова о том, чтобы сократить его поставки киевскому режиму. В ЕК приводят данные со ссылкой на украинские правоохранительные органы, что число преступлений с применением оружия увеличилось с 275 в 2022 году до 13 413 в 2024-м. МВД Украины также оценивает объем находящегося у населения "трофейного" оружия в 1-5 миллионов единиц. Кроме того, зарегистрировано более 800 тысяч случаев утери и кражи огнестрельного оружия. Украина уже стала и будет только расширять свои возможности как центр терроризма и бандитизма, но пока европейцы такой "подарок" готовили для России, это их не волновало, но сейчас наступает прояснение, что вся эта банда головорезов, как только позволят обстоятельства, отправится "пощупать" за "мягкие места" сытую и пухлую Европу. Европейцам самое время заучивать украинскую присказку: "А нас то за що?!"»
«Всевидящее око» комментирует сообщение Минтранса РФ о том, что во вторник в Средиземном море ВСУ с помощью безэкипажных катеров атаковали российский газовоз «Арктик Метагаз»:
«Слетевшая с катушек Украина продолжает совершать акты морского пиратства. По сообщениям Минтранса РФ, российский газовоз "Арктик Метагаз" вчера неподалеку от Мальты атаковали безэкипажные катера Украины. К счастью, все 30 членов экипажа были спасены. Надо заметить, что "Арктик Метагаз" не какой-нибудь танкер теневого флота – с момента спуска на воду в 2003 году он ходит под российским флагом и сейчас следовал с грузом, оформленным по всем международным правилам. Украинцам есть с кого брать пример. Заокеанский "папочка", а следом за ним и некоторые европейские лидеры вроде Макрона пытаются задерживать танкеры, если есть подозрение, что они перевозят российскую нефть. Однако лишь потерявшая берега Дыра 404 пытается их топить. И потом очень обижается, когда прилетает в ответку».
«ЛУГАНСКИЙ СВЯЗНОЙ» пишет, что ВСУ продолжают нести серьезные потери:
«На фоне текущей обстановки на линии соприкосновения все больше военнослужащих выбирают сохранить себе жизнь, вместо того чтобы становиться очередной цифрой в сводке. Ситуация для ВСУ на ряде участков остается тяжелой. И при таких вводных каждый сам делает выводы, что для него важнее – приказ любой ценой или шанс вернуться домой ЖИВЫМ! Наши подразделения завершают зачистку на Купянском и Богуславском направлениях. В информационных сообщениях отдельно подчеркивается, что к пленным применяется установленный порядок обращения, им нечего боятся. Украинский боевик – сделай правильный выбор!»
Подрыв террориста в Екатеринбурге
Сотрудники ФСБ предотвратили в Екатеринбурге теракт против одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Свердловской области. Гражданин России 1985 года рождения планировал совершить теракт по заданию спецслужб Украины. При попытке задержания исполнителя украинский куратор дистанционно взорвал его, террорист погиб.
Политолог Павел Данилин делает вывод:
«Предатель сдох на месте. Больше никто не пострадал. То есть предателя убил сам заказчик. Связался с хохлом – подписал себе приговор. Смертельный».
«Мюсли вслух» считают, что нужна широкая информационная кампания:
«По всей видимости, ликвидация исполнителя планировалась изначально: на случай провала или из желания украинских кураторов скроить обещанные ему деньги. Жаль: он мог бы рассказать что-то полезное нашим спецслужбам. О том, что СБУ (эту организацию давно пора объявлять террористической) превращает людей в ходячие бомбы, нужно трубить во все медиарупоры и последовательно доводить информацию до нашего населения. За деньги или вследствие обмана конец у тех, кто будет сотрудничать с киевским режимом, будет одинаков: судьба тупой куклы, которую используют и уничтожат».
Телеведущий Анатолий Кузичев просит учиться на чужих ошибках:
«Понимаете логику? Для заказчиков из Киева этот человек не был ни ценным агентом, ни "борцом за идею". Он был обычным расходным материалом, который утилизировали ровно в тот момент, когда он перестал быть полезен. Свидетели им не нужны. Очень наглядный итог для любого, кто решит поиграть в "диверсанта" по указке из-за ленточки. Вас спишут одним кликом, как только запахнет жареным».
«Русский Легион Z» интересуется:
«Киев не просто вербует. Он зачищает. Кого украинские кураторы боятся больше – наших силовиков или собственных исполнителей, которые могут заговорить?»
«РосСкандал» обращается к несистемной оппозиции:
«Агента Урины разорвало на части бомбой, которую… дистанционно активировал его куратор из СБУ! С ним террорист был на связи во время задержания сотрудниками ФСБ. Вырусь собиралась убить руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса! Всем тупоголовым либеральным баранам, навальнистам (Алексей Навальный внесен в список террористов и экстремистов), "пацифистам" и прочей предательской шушаре очередной урок – вы все расходный материал для Запада! И от украинцев отличаетесь только местом рождения!»
Отключение газа Европе
Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос ухода с европейского рынка газа, не дожидаясь очередных антироссийских санкций.
«Мейстер» полагает, что поручение Путина дано в самый интересный для рынка момент:
«Катар прекратил отгрузку СПГ. В Средиземном море атакован российский газовоз. Европа выходит из отопительного сезона с самыми низкими в истории запасами, и сейчас по-хорошему пора бы начинать их пополнять по минимальным (сезон-то заканчивается) ценам. Но обстановка такова, что минимальных цен не светит, а российское упреждающее эмбарго на поставки в Европу может взвинтить их до вовсе неприличных значений. Что в этих условиях делать? Ждать мая? В мае-июне ждать дальше будет уже нельзя, надо будет заполнять хранилища по любой цене – иначе есть риск просто опоздать с подготовкой к сезону и получить изрядные проблемы следующей зимой. А если война затянется, Иран вынесет еще объекты газо- и нефтедобычи и переработки, и цена не упадет? … Все такое интересное. Особенно интересно, что идею эту Путин довел до слушателей (до всего мира, скажем прямо) ровно после встречи с главой МИД Венгрии. Учитывая, что встреча была традиционно рабочей и уважительной, Будапешт явно получил какие-то собственные гарантии на случай реализации такого сценария».
«Книга Носовича» издевается:
«Европа последние четыре года страстно хотела полностью отказаться от российского газа. Мне будет интересно посмотреть на реакцию европейцев, если правительство России исполнит поручение В. В. Путина и переведет весь идущий в Евросоюз окольными путями российский газ на альтернативные рынки. Газпром. Мечты сбываются».
«ИнфоТЭК» считает кубометры:
«По данным европейского аналитического центра Bruegel, в прошлом году экспорт российского СПГ в ЕС составил 19,9 млрд куб. м (на 7% меньше год к году), трубопроводные поставки – составили 18,1 млрд куб. м (снижение на 45% из-за прекращения транзита через территорию Украины). В целом экспорт российского газа в ЕС в 2025 году снизился на 30% относительно уровня предыдущего года и остановился на отметке 38 млрд куб. м. Сокращение поставок сжиженного газа аналитики Bruegel объясняли санкциями США против российских заводов ("Криогаз-Высоцк" и комплексе "Газпрома" на КС "Портовая"), а также с запретом ЕС на реэкспорт российского СПГ в третьи страны. В итоге доля топлива из России в общем импорте газа в ЕС сократилась до 12,1% с 18,3% годом ранее. Единственным действующим трубопроводным маршрутом в ЕС сегодня остается "Турецкий поток" с его продолжением на Балканах – газ по нему получают Венгрия, Сербия и Словакия. СПГ из России закупают страны, поддерживающие антироссийские санкции: Франция, Испания, Нидерланды и Бельгия».
«АДЕКВАТ Z» смотрит на ситуацию сквозь призму ближневосточного конфликта:
«Мысли вслух, как их назвал сам Путин, насчет упреждающе прекратить экспорт газа европейским покупателям, кроме двух вменяемых, особенно хорошо резонируют с утекшими ночью пентагоновскими прикидками, что воевать им предстоит от 100 дней до вовсе сентября. Затягивая удавку на шее евросволочи с двух сторон. Физического дефицита газа, как особо подчеркнул Верховный, там еще нет, природа ценового всплеска пока что чисто истерическая, но в не слишком далекой перспективе и дефицит как таковой тоже не денется никуда. И добавить синергетических эффектов в стократ заслуженном врагом духе "падающего толкни" сейчас будет в самый раз. Чтобы с новой, особенной, силой пищала промышленность, стонал бюджет и выло население. И что не менее важно – чтобы конца-края этим радостям в обозримом будущем не предвиделось. Логика войны раньше или позже с большой вероятностью тем или иным путем приведет Иран (и хуситов, набивших руку по этой части, заодно) к целенаправленным и системным, а не единичным, как сейчас, ударам по более или менее всему нефтегазу в регионе – и экономико-географическую карту мира это перепашет до полной неузнаваемости. Но это вопрос скорее завтрашнего дня, а вгонять врага в холодный пот доступными средствами надо уже сегодня, обеспечивая этому процессу непрерывность и поступательное усиление. Чем в самом скором времени, видимо, и займемся».
Подготовка к выборам в Госдуму
Парламентские партии начинают готовиться к сентябрьским выборам.
«Темник» пишет, что «Единая Россия» вступила в предвыборную гонку:
«Состоялось первое заседание федерального оргкомитета по проведению партийного предварительного голосования. Праймериз ЕР – детально проработанная, долгоиграющая процедура, занимающая целиком все три весенних месяца. Но самый интригующий этап – первый, когда происходит выдвижение претендентов. Он начнется 11 марта и завершится 30 апреля. К этому моменту будут известны все соискатели мандатов. Обычно по этим данным эксперты делают первые выводы о будущей конфигурации нового созыва Госдумы. Анализ персоналий более-менее позволяет предположить, в каких одномандатных округах единороссы будут стоять насмерть, а в каких могут позволить себе уступить мандат оппозиции. Отличительная черта этой кампании, разумеется, в том, что каждый регион будет продвигать на проходные места участников СВО и/или эффективных волонтеров, оказывающих помощь армии. Насколько известно, в конкретных региональных партийных отделениях разнятся количественные ориентиры – от 10% до 40% ветеранов. Уже эти цифры позволяют понять, характер и меру обновления корпуса парламентариев».
Депутат Госдумы, глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев объясняет, зачем его партия будет участвовать в выборах:
«В 2020 году мы основали партию "Новые люди". И пришли, чтобы представлять новую Россию, которая хотела жить без запретов и принудиловки. Решать проблемы внутри страны и стремиться в будущее, а не в прошлое. Теперь мы снова идем в Госдуму – чтобы убеждать чиновников в том, что нужно людям. На трибуне и в кабинетах. В Москве и в регионах. В администрации Президента и в Правительстве. Сегодня "Новые люди" приняли обновленную программу партии. В ней 12 разделов – 12 шагов к той России, в которой мы сами хотели бы жить. База нашей программы – уважение к людям. И отказ от бесконечных запретов, которые мешают жить и развиваться. Нам нужна страна, где самозанятый может спокойно взять ипотеку без трудовой книжки. Где профессии и навыки будущего изучают с 5 класса. Где всю бюрократию взял на себя искусственный интеллект, а люди занимаются тем, что им интересно, и мечтают о великом».
«Харисов о политике» отмечает, что «Справедливая Россия» делает ставку на молодежь:
«Работа с этой аудиторией требует расширения каналов связи. Партия усиливает присутствие в новых медиа, где скорость и формат подачи решают больше, чем привычные площадки. Обновление стратегии требует подготовленных исполнителей, базой для отбора которых выступает партийный проект – Политшкола молодежи. Возрастной ценз до 35 лет работает как жесткий фильтр для поиска перспективного актива, готового включаться в реальные политические проекты и вести публичную линию на местах. Итоги кампании прошлого года подтверждают эффективность такого подхода. Кандидаты от молодежного крыла эсеров забрали более семи процентов мандатов, показав самую высокую результативность среди всех парламентских сил. Система работает как управляемый кадровый конвейер: выпускники получают контроль над региональными отделениями и забирают престижные отраслевые премии».
«Выборный» пишет о маневрах КПРФ:
«Сенатор от Ульяновской области, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов может пойти на выборы в Госдуму от компартии. Его кандидатуру предложило ульяновское региональное отделение. Информацию политик подтвердил Ведомостям. Пока в ЦК идет обсуждение по всем кандидатурам, сказал изданию первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Но в ключевых для коммунистов регионах, таких как Ульяновская область или Хакасия, партия может предложить несколько кандидатов на округ. КПРФ впервые апробирует систему внутрипартийного праймериз "Народный кандидат" – ее 1 февраля анонсировал Афонин. Избиратели смогут с марта по май проголосовать как очно, так и онлайн. Также граждане смогут предложить свои варианты предполагаемых кандидатов в депутаты».
Депутат Госдумы Антон Горелкин комментирует информацию о том, что умная колонка «Алиса» может пригласить принять участие в выборах:
«Не вижу ничего плохого в том, чтобы "Алиса", "Маруся" или любые другие ИИ-ассистенты напоминали людям о необходимости выполнить свой гражданский долг. Проведение выборов – одно из важнейших событий в жизни страны, и оно находит отражение практически во всех существующих медиасредах. Почему общение с ИИ-ассистентом должно быть исключением? Особенно если такое напоминание не будет излишне назойливым».
