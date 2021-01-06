Трамп снова отказался признать поражение на выборах

Президент США Дональд Трамп во время своего выступления перед сторонниками в Вашингтоне заявил, что не сдастся и никогда не признает поражения на президентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

Действующий глава государства отметил, что поддержать его пришли десятки тысяч американцев. Трамп назвал «возмутительными» возможные нарушения на выборах и сравнил страну с государствами третьего мира.

Кроме того, президент призвал Конгресс учитывать только «законно выдвинутые» голоса выборщиков, а вице-президента Майка Пенса — вмешаться в подсчёт голосов.

В среду Сенат и Палата представителей должны утвердить итоги выборов. Согласно законодательству, вице-президент председательствует при подсчёте. Ряд республиканцев-членов конгресса планируют возразить против утверждения голосов выборщиков. Однако ожидается, что Конгресс отклонит возражения, и получивший большинство голосов демократ Джо Байден будет признан победителем выборов.

