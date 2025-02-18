Беспилотники повредили 51 дом в Краснодарском крае
В результате атаки украинских беспилотников в Северском и Славянском районах Краснодарского края в ночь на 17 февраля был поврежден 51 дом. Об этом сообщил Telegram-канал оперштаба региона.
Комиссия осмотрела здания в Славянском районе по четырем из пяти адресов. Еще один участок, который пострадал сильнее всего, комиссия посетит 18 февраля.
В населенном пункте Ильский (Северский район) осмотрели два нежилых объекта и 46 домов. Владельцы пострадавших жилищ получат материальную помощь.
Ранее пять беспилотников ВСУ ликвидировали над территорией России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru