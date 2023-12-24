Беспилотники атаковали два нефтяных танкера в Красном море

Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) атаковало беспилотниками два нефтяных танкера в Красном море, сообщило центральное командование Военно-морских сил США на своей странице в соцсети X.

СМИ: операция против хуситов в Красном море может еще больше усугубить обстановку

Атаке беспилотников подверглись танкеры под флагами Норвегии и Индии. Суда перевозили химикаты и нефть.

Танкеры подали сигналы бедствия. На них ответил американский эсминец «Лабун».

Сообщается, что беспилотники не достигли целей и упали в море. Информации о пострадавших нет.

Соединенные Штаты 19 декабря объявили о начале операции «Страж процветания» против йеменских хуситов, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАНефтьЙемен

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