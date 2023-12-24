Беспилотники атаковали два нефтяных танкера в Красном море
Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) атаковало беспилотниками два нефтяных танкера в Красном море, сообщило центральное командование Военно-морских сил США на своей странице в соцсети X.
Атаке беспилотников подверглись танкеры под флагами Норвегии и Индии. Суда перевозили химикаты и нефть.
Танкеры подали сигналы бедствия. На них ответил американский эсминец «Лабун».
Сообщается, что беспилотники не достигли целей и упали в море. Информации о пострадавших нет.
Соединенные Штаты 19 декабря объявили о начале операции «Страж процветания» против йеменских хуситов, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эксгибиционизм или акция «пятой колонны»? Ивлеева и участники извиняются за «голую» вечеринку
- Путин разрешил Росбанку выкупить акции французской Societe Generale
- Автор «Слова пацана» заявил о скромных доходах от книги
- Беспилотники атаковали два нефтяных танкера в Красном море
- Стоимость визитки Путина перед аукционом в Петербурге достигла 200 тыс рублей
- Набиуллина заявила о необходимости поднимать ключевую ставку ЦБ еще весной 2023 года
- Собянин: В Черемушках построят школу и детский сад
- США расширили свою территорию за счет шельфа в Арктике
- До десяти выросло число пострадавших при обрушении горки в Хакасии
- Ивлеева принесла извинения за «голую» вечеринку в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru