Беспилотник США опасно сблизился с российским самолетом в Сирии

Инцидент произошел 28 июля в 7:55 на высоте пять тысяч метров в провинции Ракка, заявил замруководителя ЦПВС контр-адмирал Олег Гуринов.

По его словам, российские летчики продемонстрировали высокий профессионализм и приняли меры для предотвращения столкновения с беспилотником. Представитель ЦПВС обратил внимание на «агрессивный характер действий» БПЛА американской коалиции.

В Пентагоне ранее сообщили, что российский самолет повредил американский беспилотник в небе над Сирией, передает «Радиоточка НСН».

