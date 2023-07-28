Беспилотник США опасно сблизился с российским самолетом в Сирии

Американский беспилотник MQ-9 американской коалиции опасно сблизился с российским истребителем-бомбардировщиком Су-34, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

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Инцидент произошел 28 июля в 7:55 на высоте пять тысяч метров в провинции Ракка, заявил замруководителя ЦПВС контр-адмирал Олег Гуринов.

По его словам, российские летчики продемонстрировали высокий профессионализм и приняли меры для предотвращения столкновения с беспилотником. Представитель ЦПВС обратил внимание на «агрессивный характер действий» БПЛА американской коалиции.

В Пентагоне ранее сообщили, что российский самолет повредил американский беспилотник в небе над Сирией, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валентин Капустин
ТЕГИ:БеспилотникиСу-34Сирийский КонфликтСирия

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