Беспилотник США опасно сблизился с российским самолетом в Сирии
Американский беспилотник MQ-9 американской коалиции опасно сблизился с российским истребителем-бомбардировщиком Су-34, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС).
Инцидент произошел 28 июля в 7:55 на высоте пять тысяч метров в провинции Ракка, заявил замруководителя ЦПВС контр-адмирал Олег Гуринов.
По его словам, российские летчики продемонстрировали высокий профессионализм и приняли меры для предотвращения столкновения с беспилотником. Представитель ЦПВС обратил внимание на «агрессивный характер действий» БПЛА американской коалиции.
В Пентагоне ранее сообщили, что российский самолет повредил американский беспилотник в небе над Сирией, передает «Радиоточка НСН».
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