Беспилотник с искусственным интеллектом впервые атаковал человека

Боевой беспилотный дрон впервые в автономном режиме атаковал людей, говорится в материале издания New Scientist.

Шойгу сообщил о начале серийного производства боевых роботов с искусственным интеллектом

Авторы ссылаются на отчет экспертов Совета Безопасности ООН по Ливии. Так, в марте прошлого года боевой дрон Kargu-2 турецкого производства самостоятельно выследил живую цель и атаковал ее.

Дрон в этот момент не получал никаких команд от человека и находился под управлением искусственного интеллекта. Дрон Kargu-2 оснащен бомбой, которая может взорваться при столкновении с целью.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о начале серийного производства в России боевых роботов с искусственным интеллектом.

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Фото: pixabay.com
ТЕГИ:ДроныБеспилотники
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