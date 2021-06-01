Беспилотник с искусственным интеллектом впервые атаковал человека

Авторы ссылаются на отчет экспертов Совета Безопасности ООН по Ливии. Так, в марте прошлого года боевой дрон Kargu-2 турецкого производства самостоятельно выследил живую цель и атаковал ее.

Дрон в этот момент не получал никаких команд от человека и находился под управлением искусственного интеллекта. Дрон Kargu-2 оснащен бомбой, которая может взорваться при столкновении с целью.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о начале серийного производства в России боевых роботов с искусственным интеллектом.

