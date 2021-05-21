Шойгу сообщил о начале серийного производства боевых роботов с искусственным интеллектом
Боевые роботы с искусственным интеллектом, способные самостоятельно воевать, созданы в России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе марафона «Новое знание».
По словам главы военного ведомства, роботы уже запущены в серийное производство.
«Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда они в состоянии самостоятельно воевать», — цитирует Шойгу РИА Новости.
Кроме того, глава Минобороны сообщил, что Вооруженным силам РФ по доле современной техники удалось опередить другие армии мира, пишет журнал «Профиль». По словам Шойгу, стратегические ядерные силы России современны на 86%, «уровень современности» в других видах вооруженных сил выше 70%, и армия продолжает совершенствоваться.
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