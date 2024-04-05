Беспилотник атаковал воинскую часть в Рыбницком районе Приднестровья
Воинская часть в Приднестровье недалеко от границы с Украиной подверглась атаке беспилотного летательного аппарата, сообщила пресс-служба Министерства государственной безопасности непризнанной республики.
Инцидент произошел в Рыбницком районе в 14:35 по местному времени. Целью дрона была радиолокационная станция.
Жертв и пострадавших нет. Объекту причинен небольшой ущерб, уточнили в ведомстве. По факту нападения возбуждено уголовное дело.
В середине марта беспилотник-камикадзе упал на территорию воинской части в Тирасполе. В результате был уничтожен вертолет Ми-8, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru