Беспилотник атаковал воинскую часть в Рыбницком районе Приднестровья

Воинская часть в Приднестровье недалеко от границы с Украиной подверглась атаке беспилотного летательного аппарата, сообщила пресс-служба Министерства государственной безопасности непризнанной республики.

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Инцидент произошел в Рыбницком районе в 14:35 по местному времени. Целью дрона была радиолокационная станция.

Жертв и пострадавших нет. Объекту причинен небольшой ущерб, уточнили в ведомстве. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

В середине марта беспилотник-камикадзе упал на территорию воинской части в Тирасполе. В результате был уничтожен вертолет Ми-8, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Артем Кулекин
ТЕГИ:БеспилотникиПриднестровье

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