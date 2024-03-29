Министра иностранных дел Приднестровья объявили в розыск на Украине
Глава МИД Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев объявлен в розыск МВД Украины. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на базу данных министерства внутренних дел Украины.
Отмечается, что на Украине Игнатьева подозревают в коллаборационизме и посягательстве на территориальную целостность страны.
Сообщается, что Игнатьев — уроженец Одесской области. Служба безопасности Украины вызывала его в начале 2024 года для получения письменного уведомления о подозрении в совершении указанных преступлений.
Ранее Игнатьев заявил, что власти Молдавии пытаются замолчать теракт в Тирасполе, в результате которого дрон-камикадзе уничтожил военный вертолет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru