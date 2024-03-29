Отмечается, что на Украине Игнатьева подозревают в коллаборационизме и посягательстве на территориальную целостность страны.

Сообщается, что Игнатьев — уроженец Одесской области. Служба безопасности Украины вызывала его в начале 2024 года для получения письменного уведомления о подозрении в совершении указанных преступлений.

Ранее Игнатьев заявил, что власти Молдавии пытаются замолчать теракт в Тирасполе, в результате которого дрон-камикадзе уничтожил военный вертолет.

