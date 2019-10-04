Путин назвал «верхом цинизма» обвинения в адрес Сталина
Президент России Владимир Путин выступил против возложения на Иосифа Сталина ответственности за развязывание Великой Отечественной войны, сообщает RT.
В ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» глава государства напомнил, что 22 июня 1941 года не Советский Союз напал на Германию. По его словам, говорить о том, что Сталин начал войну – верх цинизма.
Путин подчеркнул, что СССР понес самые значительные людские потери в ходе Второй мировой войны. Также президент призвал помнить о трагическом результате войны для советского народа, пишут «Известия».
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