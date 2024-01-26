Бернар Арно отобрал у Илона Маска звание самого богатого человека
Президент группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно стал богатейшим человеком мира, сообщает журнал Forbes.
По данным издания, опубликовавшего соответствующий список, состояние лидера в настоящее время оценивается в 205,8 млрд долларов. Американский бизнесмен Илон Маск, у которого 204,2 млрд долларов, стал вторым. Третье место в списке досталось основателю Amazon Джеффу Безосу, у которого 179,9 млрд долларов.
Далее в рейтинге расположились один из создателей корпорации Oracle Ларри Эллисон (142,6 млрд долларов), глава Meta (признана в РФ экстремистской) Марк Цукерберг (138,8 млрд), глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (125,9 млрд) и основатель Microsoft Билл Гейтс (122,8 млрд).
Ранее кошка американской певицы Тейлор Свифт по кличке Оливия Бенсон стала одним из самых богатых домашних животных в мире, её состояние оценили в 97 млн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru