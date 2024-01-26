Бернар Арно отобрал у Илона Маска звание самого богатого человека

По данным издания, опубликовавшего соответствующий список, состояние лидера в настоящее время оценивается в 205,8 млрд долларов. Американский бизнесмен Илон Маск, у которого 204,2 млрд долларов, стал вторым. Третье место в списке досталось основателю Amazon Джеффу Безосу, у которого 179,9 млрд долларов.

Далее в рейтинге расположились один из создателей корпорации Oracle Ларри Эллисон (142,6 млрд долларов), глава Meta (признана в РФ экстремистской) Марк Цукерберг (138,8 млрд), глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (125,9 млрд) и основатель Microsoft Билл Гейтс (122,8 млрд).

Ранее кошка американской певицы Тейлор Свифт по кличке Оливия Бенсон стала одним из самых богатых домашних животных в мире, её состояние оценили в 97 млн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

