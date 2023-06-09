Берлускони вновь госпитализировали

По его данным, в пятницу, 9 июня, он был доставлен в миланскую больницу San Raffaele.

19 мая политика выписали из этой же клиники, куда его доставили 5 апреля.

Причиной госпитализации тогда стала лёгочная инфекция, развившаяся на фоне хронической лейкемии.

Сенатор перенес несколько операций, и врачи оценивают его состояние как ослабленное.

Ранее Берлускони пообещал побороть лейкемию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

