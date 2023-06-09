Берлускони вновь госпитализировали
9 июня 202316:59
Экс-глава итальянского правительства Сильвио Берлускони вновь госпитализирован, сообщило агентство Ansa.
По его данным, в пятницу, 9 июня, он был доставлен в миланскую больницу San Raffaele.
19 мая политика выписали из этой же клиники, куда его доставили 5 апреля.
Причиной госпитализации тогда стала лёгочная инфекция, развившаяся на фоне хронической лейкемии.
Сенатор перенес несколько операций, и врачи оценивают его состояние как ослабленное.
Ранее Берлускони пообещал побороть лейкемию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru