Миллиардов нет: Заславский объяснил «заморозку» Национального театрального центра

Национальные театры из регионов регулярно выступают со спектаклями в Москве, заявил НСН Григорий Заславский.

Строительство Национального театрального центра в Москве, которое сейчас заморожено, обойдется в пять-шесть миллиардов, но у государства в сфере культуры есть другие приоритеты, заявил НСН ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский.

Строительство Национального театрального центра в Москве нужно довести до конца, так как необходима площадка для демонстрации постановок нацтеатров широкой публике, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, обращаясь к министру культуры Ольге Любимовой. По ее словам, назрела необходимость создания единой площадки, где национальные театры могли бы демонстрировать свои постановки широкой публике. Как сказала Матвиенко, в России работает около пятидесяти национальных театров, которые помогают сохранять и развивать культуру и языки различных народов страны. Заславский объяснил, почему строительство заморожено.

«В Москве есть несколько национальных театров, например, еврейский, цыганский, армянский. Что касается центра национальных театров, здесь точно нет никакой вины Минкультуры. Это здание начиналось строиться для одного театра, для МХТ им. Чехова, потом эта площадка была передана Александринскому театру. В итоге всех этих многочисленных передач и пауз сегодня фактически требуется около пяти-шести миллиардов рублей, чтобы это здание довести до рабочего состояния. Боюсь, что сегодня у государства есть в сфере культуры и театра другие приоритеты. Здесь есть еще вопрос политической воли, будет вестись внутренняя дискуссия на эту тему. Интерес к национальным театрам есть, поэтому только финансовый вопрос может стать камнем преткновения», - объяснил он.

Заславский подчеркнул, что национальные театры из регионов регулярно выступают со спектаклями в Москве.

«В Москве есть фестиваль «Золотая маска», которая учитывает наличие театров разных народов, национальностей. Даже при отсутствии специальной площадки национальные театры из российских регионов регулярно выступают со спектаклями в Москве. Я, например, специально езжу в Казань смотреть спектакли татарских театров, спектакли были на татарском языке. Это один из самых интересных с точки зрения формы, содержания театров», - добавил он.

В России необходимо разработать, а затем на законодательном уровне закрепить критерии профессиональных независимых театров, заявил глава Союза театральных деятелей Владимир Машков. На встрече спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с театральными деятелями он Машков указал, что закрепления уличных театров, как вида профессиональной деятельности, позволит им «претендовать на гранты и получать поддержку», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпектакльТеатры

Горячие новости

Все новости

партнеры