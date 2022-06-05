Берлускони рассказал, кто сорвал попытки сделать РФ частью Запада
5 июня 202208:27
Лидеры ряда европейских стран помешали «перетянуть» Россию на сторону Запада, пишет Giornale со ссылкой на бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони.
«В очередной раз сожалею, что некоторые европейские лидеры бойкотировали мои попытки перетянуть Россию в западный лагерь», — заявил политик.
Он не назвал конкретные государства.
Ранее экс-премьер заявил, что кризис на Украине показал изолированность Запада. По мнению политика, украинский конфликт стал тревожным знаком.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru