Берлускони рассказал, кто сорвал попытки сделать РФ частью Запада

Лидеры ряда европейских стран помешали «перетянуть» Россию на сторону Запада, пишет Giornale со ссылкой на бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони.

Берлускони: Европа должна убедить Киев принять условия России

«В очередной раз сожалею, что некоторые европейские лидеры бойкотировали мои попытки перетянуть Россию в западный лагерь», — заявил политик.

Он не назвал конкретные государства.

Ранее экс-премьер заявил, что кризис на Украине показал изолированность Запада. По мнению политика, украинский конфликт стал тревожным знаком.

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ТЕГИ:ЕвросоюзСильвио Берлускони
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