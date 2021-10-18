Берлин призвал провести переговоры с Москвой по поставкам газа

Действующее правительство Германии должно обсудить с Россией ситуацию на газовом рынке в Европе, сообщил в эфире телеканала ARD сопредседатель немецкой партии «Союз-90»/«зеленые» Роберт Хабек.

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По его словам, Берлин зависим от Москвы, которая ограничивает поставки газа. «Действующее правительство ФРГ должно быстро поговорить с Россией по поводу того, чтобы это изменилось», — сказал Хабек.

Как отметил политик, в настоящий момент газовые хранилища Германии не полностью заполнены, а спрос на топливо остается высоким.

Запуск газопровода «Северный поток – 2» - единственный способ снизить цены на газ в Европе. Такое мнение ранее высказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:ГазГермания
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