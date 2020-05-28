Берлин допустил новые санкции против россиян из-за кибератаки на бундестаг
Немецкие власти могут принять новые ограничительные меры в отношении граждан России в связи с кибератакой на бундестаг. Как пишет «Интерфакс», она рассматривается правительством ФРГ в контексте убийства в Берлине Зелимхан Хангошвили. Его застрелили в районе Тиргартен. По подозрению в совершении преступления был задержан гражданин России. Власти Германии утверждают, что просили у Москвы помощи в расследовании убийства, однако российская сторона, как утверждается, отказалась предоставлять информацию. Как отметили в германском МИД, это событие послужило причиной для высылки двух сотрудников российского посольства в ФРГ.
В ответ на это Россия объявила о высылке двух работников дипмиссии ФРГ в Москве.
Что касается атаки на бундестаг, то немецкие правоохранительные органы подозревают в её совершении Дмитрия Бадина. Они считают, что россиянин в качестве участника хакерской группы APT28 несет ответственность за кибератаку на бундестаг в апреле - мае 2015 года. В Берлине полагают, что Бадин действовал по указанию ГРУ, подчеркивает Life.ru. Тогда злоумышленники похитили более 16 гигабайт данных, включая многочисленные электронные письма от депутатов.
Россия, к слову, неоднократно отвергала свою причастность к действиям хакеров.
Между тем, конце апреля НСН писала, что личные данные 12 млн россиян, содержащие ФИО, паспортные данные, дату рождения, телефонный номер, адрес электронной почты, регион проживания и номера электронных кошельков выставили на продажу в сети, пишет РБК. В интернете оказались данные людей, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовые организации (МФО).
Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с НСН рассказал, что из-за самоизоляции, стоимость личных данных россиян падает, так как становится проще их украсть.
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