Береговая охрана Японии нашла обломки пропавшего вертолета

Береговая охрана Японии нашла в районе острова Мияко обломки ранее пропавшего с радаров вертолета сил самообороны страны, сообщает NHK.

Во время патрулирования территории были найдены части фюзеляжа вертолета и разлитое топливо.

Отмечается, что на борту вертолета находились 10 человек, однако местные СМИ не приводят по ним никакой информации.





