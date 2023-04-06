Береговая охрана Японии нашла обломки пропавшего вертолета
6 апреля 202314:51
Береговая охрана Японии нашла в районе острова Мияко обломки ранее пропавшего с радаров вертолета сил самообороны страны, сообщает NHK.
Во время патрулирования территории были найдены части фюзеляжа вертолета и разлитое топливо.
Отмечается, что на борту вертолета находились 10 человек, однако местные СМИ не приводят по ним никакой информации.
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6 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru