Береговая охрана США назвала причины гибели батискафа «Титан»

Причиной катастрофы батискафа «Титан», затонувшего в 2023 году во время экспедиции к обломкам «Титаника», стали системные нарушения в проектировании и техническом обслуживании аппарата. Об этом говорится в итоговом отчете Береговой охраны США, обнародованном по завершении более чем двухлетнего расследования.

В документе объемом свыше 300 страниц комиссия пришла к выводу, что оператор подводного аппарата, компания OceanGate, допустил серьезные просчеты в процессе проектирования, сертификации, инспекций и технического надзора за «Титаном». Следователи также зафиксировали случаи игнорирования ранее выявленных дефектов, включая аномалии корпуса, обнаруженные после предыдущей экспедиции к «Титанику» в 2022 году.