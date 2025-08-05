Береговая охрана США назвала причины гибели батискафа «Титан»
Причиной катастрофы батискафа «Титан», затонувшего в 2023 году во время экспедиции к обломкам «Титаника», стали системные нарушения в проектировании и техническом обслуживании аппарата. Об этом говорится в итоговом отчете Береговой охраны США, обнародованном по завершении более чем двухлетнего расследования.
В документе объемом свыше 300 страниц комиссия пришла к выводу, что оператор подводного аппарата, компания OceanGate, допустил серьезные просчеты в процессе проектирования, сертификации, инспекций и технического надзора за «Титаном». Следователи также зафиксировали случаи игнорирования ранее выявленных дефектов, включая аномалии корпуса, обнаруженные после предыдущей экспедиции к «Титанику» в 2022 году.
Отдельно в отчете упоминается токсичная корпоративная культура в OceanGate и недостаточный уровень регулирования подводных аппаратов экспериментальных конструкций как на национальном, так и на международном уровне. Комиссия выдвинула 17 рекомендаций по повышению безопасности в этой области.
«Титан» — туристический батискаф, принадлежавший американской компании OceanGate Expeditions. Батискаф пропал 18 июня 2023 года в ходе спуска к затонувшему лайнеру «Титаник». Спустя четыре дня были обнаружены обломки аппарата, разрушенного в результате имплозии. На борту находились пять человек, включая основателя компании Стоктона Раша, французского исследователя Поля-Анри Наржеоле, британского миллиардера Хамиша Хардинга, а также пакистанского предпринимателя Шахзаду Давуда и его сына Сулеймана. Позднее на поверхность были подняты фрагменты корпуса и предполагаемые останки погибших, передает «Радиоточка НСН».
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