Бербок заявила о «тесной дружбе» с главой МИД Украины Кулебой
14 мая 202317:12
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала использование одних наушников с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой знаком тесной дружбы. Об этом пишет издание Bild.
Глава внешнеполитического ведомства Германии отметила, что они с Кулебой пользовались одними наушниками в ходе пресс-конференции.
«Вот насколько тесная между нами дружба», - заявила глава МИД ФРГ.
Президент Украины Владимир Зеленский 14 мая встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru