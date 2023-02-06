Бербок заявила, что ее попросили не шутить о Шольце

«Меня предупредили: Анналена, после этой недели, пожалуйста, никаких шуток о федеральном канцлере. И самое главное: пожалуйста, не говори лишнего. Но не говорить лишнего можно тогда, когда вообще ничего не говоришь. И, очевидно, другие могут делать это лучше, чем я», — сказала она.

Бербок отметила, что сама по себе женщина на посту министра иностранных дел для многих немцев до сих пор кажется более экзотичным, чем быть «клоуном или суперменом».

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сделала Кремлю подарок своим заявлением о «войне Европы с Россией», считает лидер партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц. По его словам, подобные высказывания недопустимы, и РФ сможет обернуть слова министра в свою пользу.

