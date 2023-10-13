Бербок считает расширение Евросоюза «геостратегическим вопросом»
Вопрос расширения Европейского союза напрямую связан с повышением уровня безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Министерства иностранных дел Германии Аннален Бербок.
Она обратила внимание на ситуацию в Косове, Сербии, Боснии и Герцеговине. По ее словам, если там не будет европейцев, «то там будут другие — Россия, Китай с его инвестициями».
Сегодня в Евросоюз входят 27 государств.
Ранее Бербок заявила, что Евросоюз в скором времени будет простираться «от Лиссабона до Луганска». По ее словам, будущее Украины — в ЕС, в «сообществе свободы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru