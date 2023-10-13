Бербок считает расширение Евросоюза «геостратегическим вопросом»

Она обратила внимание на ситуацию в Косове, Сербии, Боснии и Герцеговине. По ее словам, если там не будет европейцев, «то там будут другие — Россия, Китай с его инвестициями».

Сегодня в Евросоюз входят 27 государств.

Ранее Бербок заявила, что Евросоюз в скором времени будет простираться «от Лиссабона до Луганска». По ее словам, будущее Украины — в ЕС, в «сообществе свободы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

