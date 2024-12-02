Бербок: Cотрудничество с КНР лучше, чем конфронтация

Для ФРГ сотрудничество с КНР лучше, чем конфронтация, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок.

Бербок: Настало время поставить Украине дальнобойное оружие

Однако, по ее словам, Берлин не может игнорировать поддержку, оказываемую Пекином Москве. Дипломат считает, что сотрудничество Китая и России противоречит европейским интересам.

Ранее Бербок назвала важным разрешение США бить вглубь России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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