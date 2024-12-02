Бербок: Cотрудничество с КНР лучше, чем конфронтация
2 декабря 202405:01
Для ФРГ сотрудничество с КНР лучше, чем конфронтация, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок.
Однако, по ее словам, Берлин не может игнорировать поддержку, оказываемую Пекином Москве. Дипломат считает, что сотрудничество Китая и России противоречит европейским интересам.
Ранее Бербок назвала важным разрешение США бить вглубь России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru