Бенедикт XVI запомнился как интеллектуал и «скандалист»

Несмотря на то, что Йозеф Ратцингер мечтал посвятить себя богослужению, в 14 лет он вступил в гитлерюгенд и затем служил в вермахте. Дезертировал и после возвращения домой был арестован американцами и отправлен в лагерь для военнопленных. Там он провел несколько месяцев.

После обучения в Богословском университете и защиты диссертации был признан одним из лучших теологов страны. Стал новым архиепископом Мюнхена и Фрайзинга, а затем получил сан кардинала и прослыл интеллектуалом в Ватикане. Он стал автором более 30 книг, владел восемью иностранными языками.

Ратцингера называли богословом, определяющим ее догмы. Он яростно выступал против абортов. В 1970 году требовал реформировать католическую церковь, но через семь лет выступил за сохранение целибата. Подписал несколько указов против рукоположения женщин, а также гомосексуальных браков. В своей Регенсбургской речи использовал цитату одного из византийских императоров о пророке Мухаммеде, которая возмутила весь мусульманский мир.

Позже самому понтифику пришлось извиняться за эти слова.

В 2013 году Бенедикта XVI провел крещенскую мессу в соборе Святого Петра в Ватикане, а через некоторое время заявил о своем отречении.

Его похоронят в четверг, 5 января, в 9.30 (11.30 мск) на площади Святого Петра. Службу возглавит папа римский Франциск, передает РИА Новости со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.