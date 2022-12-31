Бенедикт XVI запомнился как интеллектуал и «скандалист»

Папу Римского на покое Бенедикта XVI, который скончался в возрасте 95 лет, называли интеллектуалом, при этом его нахождение во главе католической церкви было окутано скандалами, напоминают «Известия».

Умер Папа Римский на покое Бенедикт XVI

Несмотря на то, что Йозеф Ратцингер мечтал посвятить себя богослужению, в 14 лет он вступил в гитлерюгенд и затем служил в вермахте. Дезертировал и после возвращения домой был арестован американцами и отправлен в лагерь для военнопленных. Там он провел несколько месяцев.

После обучения в Богословском университете и защиты диссертации был признан одним из лучших теологов страны. Стал новым архиепископом Мюнхена и Фрайзинга, а затем получил сан кардинала и прослыл интеллектуалом в Ватикане. Он стал автором более 30 книг, владел восемью иностранными языками.

Ратцингера называли богословом, определяющим ее догмы. Он яростно выступал против абортов. В 1970 году требовал реформировать католическую церковь, но через семь лет выступил за сохранение целибата. Подписал несколько указов против рукоположения женщин, а также гомосексуальных браков. В своей Регенсбургской речи использовал цитату одного из византийских императоров о пророке Мухаммеде, которая возмутила весь мусульманский мир.

Позже самому понтифику пришлось извиняться за эти слова.

В 2013 году Бенедикта XVI провел крещенскую мессу в соборе Святого Петра в Ватикане, а через некоторое время заявил о своем отречении.

Его похоронят в четверг, 5 января, в 9.30 (11.30 мск) на площади Святого Петра. Службу возглавит папа римский Франциск, передает РИА Новости со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.

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