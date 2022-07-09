Бен Уоллес решил не выставлять свою кандидатуру на пост премьера Британии

Британский министр обороны Бен Уоллес решил, что не будет баллотироваться на пост лидера правящей Консервативной партии после отставки Бориса Джонсона. Об этом он написал в Twitter.

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«Это был нелёгкий выбор, но я сосредоточен на своей нынешней работе и обеспечении безопасности этой великой страны», — цитирует его Sky News.

В соответствии с экспресс-опросом, в котором участвовали 716 членов Консервативной партии, Уоллес выигрывал преимущество с 13%.

Ранее экс-глава британского Минфина Риши Сунак, ушедший в отставку 5 июля, заявил, что намерен бороться за пост главы правительства. Об этом сообщает ТАСС.

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