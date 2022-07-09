Бен Уоллес решил не выставлять свою кандидатуру на пост премьера Британии

«Это был нелёгкий выбор, но я сосредоточен на своей нынешней работе и обеспечении безопасности этой великой страны», — цитирует его Sky News.

В соответствии с экспресс-опросом, в котором участвовали 716 членов Консервативной партии, Уоллес выигрывал преимущество с 13%.

Ранее экс-глава британского Минфина Риши Сунак, ушедший в отставку 5 июля, заявил, что намерен бороться за пост главы правительства. Об этом сообщает ТАСС.

