Белый дом заявил об отсутствии средств на помощь Украине

У властей США больше нет средств на оказание военной помощи Киеву, заявил на брифинге для журналистов представитель Белого дома Джон Кирби.

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«У нас на это больше нет денег», - ответил Кирби на вопрос о финансировании Украины.

Он напомнил, что проблемы с выделением военной помощи Киеву возникли из-за позиции Конгресса, который увязал этот вопрос с ситуацией на южной границе США. Представитель Белого дома заявил, что партнеры Вашингтона должны быть готовы продолжать поддерживать Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о получении Киевом 34 пакетов военной помощи от США в 2023 году. Общая стоимость траншей превысила $24 миллиарда, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Джон Кирби, официальный представитель Госдепартамента. Фото с сайта defence.ru.
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