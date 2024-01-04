Белый дом заявил об отсутствии средств на помощь Украине

Школьники приграничных районов Белгородской области и Белгорода останутся на каникулах до 19 января

Шесть пассажирских поездов задерживаются по техническим причинам в Челябинской области

Ни отъезд релокантов, ни их возвращение никак не отразились на конкуренции на рынке труда в РФ

Художнику Зурабу Церетели исполнилось 90 лет

Фильм «Бременские музыканты» заработал один миллиард рублей в прокате всего за четыре дня