Белый дом заявил о готовности немедленно возобновить поставки оружия Киеву
Президент США Джо Байден подпишет без проволочек законопроекты о помощи Украине и Израилю в случае их принятия Конгрессом США, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Мы хотим, чтобы Палата представителей, Сенат приняли их, положили на стол президенту. И он их сразу подпишет, - отметил представитель администрации США.
По словам Жан-Пьер, поставки оружия Киеву возобновятся сразу после подписания законопроекта Байденом пишет ТАСС.
Палата представителей США 19 апреля на процедурном голосовании приняла законопроекты о помощи Украине и Израилю, передает «Радиоточка НСН».
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