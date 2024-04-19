Белый дом заявил о готовности немедленно возобновить поставки оружия Киеву

«Мы хотим, чтобы Палата представителей, Сенат приняли их, положили на стол президенту. И он их сразу подпишет, - отметил представитель администрации США.

По словам Жан-Пьер, поставки оружия Киеву возобновятся сразу после подписания законопроекта Байденом пишет ТАСС.

Палата представителей США 19 апреля на процедурном голосовании приняла законопроекты о помощи Украине и Израилю, передает «Радиоточка НСН».

