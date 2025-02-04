СМИ: Власти Британии хотят избежать пошлин Трампа, увеличив закупки у США
Власти Великобритании рассчитывают, что введения пошлин Соединенными Штатами против королевства удастся избежать, сообщила газета Politico со ссылкой на сообщение экс-главы британского министерства энергетики Квази Квартенга.
Он отметил, что для этой цели Лондон мог бы нарастить объемы импорта американского газа и вооружений. По словам экс-главы министерства, Британия так или иначе будет вынуждена откуда-то брать газ, «раз его добыча в Северном море сокращается».
Квартенг назвал естественным решение по наращиванию Британией объема закупок газа у США.
Ранее депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер в разговоре с НСН заявил, что Евросоюз может активизировать торговлю со странами БРИКС, если США введут пошлины на товары из ЕС, после чего откроется дверь для наращивания торговли с Россией, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru