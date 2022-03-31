Белый дом: США сделают все, чтобы еще сильнее укрепить обороноспособность Украины
Американские власти сделают все возможное, чтобы еще сильнее укрепить обороноспособность Украины, сообщила журналистам директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.
По её словам, речь, в том числе идет о поставках дополнительного оружия. «Очевидно, мы продолжим реализовывать нашу стратегию посредством введения дополнительных санкций в отношении России, а также укрепляя возможности Украины на поле боя и за столом переговоров», — сказала директор.
Также, по её словам, США продолжают взаимодействовать с украинскими властями по вопросу продолжающегося мирного диалога с Россией.
Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия не исключает, что страны Запада завозят на Украину вооружения с помощью автомобилей компании по доставке грузов DHL, а также на машинах с медицинской символикой.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+20 145 / сут.
Умерли
368 тыс.+352 / сут.
Выздоровели
16,8 млн+51 085 / сут.
- Белый дом: США сделают все, чтобы еще сильнее укрепить обороноспособность Украины
- В Совбезе назвали способ оставить Европу без газа
- В США объяснили, зачем нужна демилитаризация Украины
- Экономист: России выгодно ввести межрегиональную валюту в условиях санкций
- Пентагон: США вывели свои корабли из Черного моря
- Bloomberg: Apple и Meta по ошибке передавали данные пользователей хакерам
- Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов Гватемалы
- Лавров посетит Нью-Дели 31 марта - 1 апреля
- Абхазия не планирует входить в состав России
- В Армении задержан министр по чрезвычайным ситуациям
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru