Белый дом: США сделают все, чтобы еще сильнее укрепить обороноспособность Украины

По её словам, речь, в том числе идет о поставках дополнительного оружия. «Очевидно, мы продолжим реализовывать нашу стратегию посредством введения дополнительных санкций в отношении России, а также укрепляя возможности Украины на поле боя и за столом переговоров», — сказала директор.

Также, по её словам, США продолжают взаимодействовать с украинскими властями по вопросу продолжающегося мирного диалога с Россией.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия не исключает, что страны Запада завозят на Украину вооружения с помощью автомобилей компании по доставке грузов DHL, а также на машинах с медицинской символикой.

