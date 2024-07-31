Белый дом: США продолжают активно работать над «вызволением» своих граждан
Официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил в ходе брифинга, что США продолжают активно предпринимать усилия для освобождения своих граждан, которых незаконно удерживают в других странах.
Представитель Белого дома добавил, что президент Джо Байден проявляет личное внимание к этому вопросу.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль и российское посольство в Вашингтоне не комментируют слухи о возможном обмене заключенными между РФ и США.
На утро среды из базы данных Федерального бюро тюрем США пропали данные о ряде россиян, таких как Александр Винник, Максим Марченко, Вадим Конощенко и Владислав Клюшин, осужденных в США. Адвокат Винника Аркадий Бух и адвокат Марченко Керри Лоуренс подтвердили, что не могут комментировать слухи о возможном обмене и что Марченко все еще находится под стражей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru