Белый дом: США продолжают активно работать над «вызволением» своих граждан

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил в ходе брифинга, что США продолжают активно предпринимать усилия для освобождения своих граждан, которых незаконно удерживают в других странах.

Представитель Белого дома добавил, что президент Джо Байден проявляет личное внимание к этому вопросу.

СМИ заявили об обмене заключенными между РФ, США, Германией и Белоруссией

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль и российское посольство в Вашингтоне не комментируют слухи о возможном обмене заключенными между РФ и США.

На утро среды из базы данных Федерального бюро тюрем США пропали данные о ряде россиян, таких как Александр Винник, Максим Марченко, Вадим Конощенко и Владислав Клюшин, осужденных в США. Адвокат Винника Аркадий Бух и адвокат Марченко Керри Лоуренс подтвердили, что не могут комментировать слухи о возможном обмене и что Марченко все еще находится под стражей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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