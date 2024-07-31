Белый дом: США продолжают активно работать над «вызволением» своих граждан

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил в ходе брифинга, что США продолжают активно предпринимать усилия для освобождения своих граждан, которых незаконно удерживают в других странах.

Представитель Белого дома добавил, что президент Джо Байден проявляет личное внимание к этому вопросу.