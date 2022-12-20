Белый дом: США не видят непосредственного участия Белоруссии в конфликте на Украине

Накануне президент России Владимир Путин впервые за три года прибыл в Минск, где провел с белорусским коллегой Александром Лукашенко переговоры по вопросам безопасности.

В состав делегации, в частности, вошел министр обороны РФ Сергей Шойгу, при этом в Кремле развеяли слухи о том, что в ходе переговоров якобы будет поднят вопрос участия Белоруссии в спецоперации на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

