Белый дом: США не видят непосредственного участия Белоруссии в конфликте на Украине

США не видят непосредственного участия войск Белоруссии в конфликте на Украине, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, передает РИА Новости.

При этом он отметил, что Белоруссия поддерживает спецоперацию РФ.

Этим он объяснил введение против Минска санкций со стороны США.

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Накануне президент России Владимир Путин впервые за три года прибыл в Минск, где провел с белорусским коллегой Александром Лукашенко переговоры по вопросам безопасности.

В состав делегации, в частности, вошел министр обороны РФ Сергей Шойгу, при этом в Кремле развеяли слухи о том, что в ходе переговоров якобы будет поднят вопрос участия Белоруссии в спецоперации на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияБелоруссияУкраина
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