Белый дом: США не видят непосредственного участия Белоруссии в конфликте на Украине
США не видят непосредственного участия войск Белоруссии в конфликте на Украине, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, передает РИА Новости.
При этом он отметил, что Белоруссия поддерживает спецоперацию РФ.
Этим он объяснил введение против Минска санкций со стороны США.
Накануне президент России Владимир Путин впервые за три года прибыл в Минск, где провел с белорусским коллегой Александром Лукашенко переговоры по вопросам безопасности.
В состав делегации, в частности, вошел министр обороны РФ Сергей Шойгу, при этом в Кремле развеяли слухи о том, что в ходе переговоров якобы будет поднят вопрос участия Белоруссии в спецоперации на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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